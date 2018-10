Düsseldorf. Mitarbeiter des Energiekonzerns RWE haben am Montagmorgen Zufahrten zu den Tagebauen und Kraftwerken im Rheinischen Revier blockiert. An verschiedenen Mahnwachen beteiligten sich nach Angaben der Energiegewerkschaft IG BCE etwa 4000 Beschäftigte. »Die Kollegen haben Angst um ihre Zukunft und Arbeitsplätze«, sagte Gewerkschaftssprecher Manuel Rendla. RWE hatte weiteren Stellenabbau angekündigt und dies mit dem Rodungsstopp im Hambacher Forst in Zusammenhang gebracht. Am dortigen Braunkohletagebau hängen nach Unternehmensangaben 4600 Arbeitsplätze. dpa/nd