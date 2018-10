Der Dirigent und Leiter der Bachakademie Stuttgart, Hans-Christoph Rademann, hat in seiner Geburtsstadt Dresden den Internationalen Heinrich-Schütz-Preis erhalten. Mit der Auszeichnung werde die »herausragende künstlerische wie wissenschaftliche Leistung« des 53-Jährigen bei der Vermittlung und Verbreitung der Werke von Heinrich Schütz (1585 - 1672) geehrt, teilte das Heinrich-Schütz-Musikfest mit. Der Ehrenpreis wurde erstmals vergeben. Das Schütz-Fest will ihn künftig jährlich verleihen. Die Auszeichnung wurde Rademann zum Abschluss des diesjährigen Schütz-Festes übergeben. Es hatte am 5. Oktober begonnen und umfasste rund 40 Veranstaltungen.

Das Festival findet jährlich in Mitteldeutschland an den wichtigsten Lebensstationen von Schütz in Weißenfels, Zeitz, Bad Köstritz, Gera und Dresden statt. 2018 stand es unter dem Motto »Verley uns frieden«. Hauptveranstalter ist der Verein Mitteldeutsche Barockmusik. Rademann sei für die Wiedergabe der Musik von Schütz ein kreativer Visionär, engagierter Motor und inspirierter Botschafter, hieß es. Die Einspielung des Schütz-Gesamtwerkes, an der er seit 2009 arbeitet, sei ein »gewagtes, anspruchsvolles Vorhaben«. dpa/nd