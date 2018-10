Brüssel. Die großen Hoffnungen auf einen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen vor dem EU-Gipfel am Mittwoch sind zerstoben. Damit ist die Wahrscheinlichkeit eines ungeregelten Austritts Großbritanniens aus der EU im nächsten Frühjahr gefährlich gewachsen. Ob es noch zu einer Einigung kommt, dürfte auch vom Machtkampf in London abhängen. Die britische Regierungschefin Theresa May hat sich am Montag im Parlament optimistisch zum Verlauf der Gespräche geäußert. Die Konturen eines Austrittsabkommens seien nun klar. Dem EU-Chefunterhändler Michel Barnier und dem britischen Brexit-Minister Dominic Raab gelang am Sonntag in Brüssel kein Durchbruch. Zu den offenen Fragen gehört die Vermeidung von Kontrollen an der irisch-nordirischen Grenze. dpa/nd