Köln. Bei ihrem Großeinsatz wegen einer Geiselnahme in einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof hat die Polizei den Täter nach eigenen Angaben »unter Kontrolle« gebracht. Der Mann sei beim Zugriff eines Spezialeinsatzkommandos am Nachmittag schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Noch am Tatort fanden demnach Wiederbelebungsversuche statt. Der Angreifer wurde in eine Klinik gebracht und befinde sich in ärztlicher Behandlung. Seine weibliche Geisel sei befreit worden, sagte der Sprecher weiter. Der Täter hatte die Frau am Mittag in der Apotheke in seine Gewalt gebracht. Sein Motiv war zunächst weiter unklar. Auch über seine Identität lagen bisher keine Angaben vor. AFP/nd