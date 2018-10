Berlin. Die AfD hat einen neuen Anlauf genommen, um den Stuttgarter Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon wegen Äußerungen über Juden aus der Partei zu werfen. Nach Informationen der DPA sprach sich der Bundesvorstand der Partei am Montag einstimmig für ein Parteiausschlussverfahren aus. Außerdem sprach der Vorstand nach Angaben aus Teilnehmerkreisen eine Abmahnung gegen den bayerischen AfD-Politiker Andreas Winhart aus. Er hatte bei einem Wahlkampfauftritt unter anderem gesagt: »Wenn mich in der Nachbarschaft ein Neger anküsst oder anhustet, dann muss ich wissen, ist der krank oder ist der nicht krank.« Antisemitismusvorwürfe gegen Gedeon hatten 2016 vorübergehend zur Spaltung der AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag geführt. AFP/nd

