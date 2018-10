Soltau. Ein Baugerüst? Eine Industrieanlage? Nein, das ist »Colossos«, Europas größte Holzachterbahn. Sie steht im niedersächsischen Soltau und war bis im Sommer 2016 eine Hauptattraktion des dortigen Heide-Parks. Dann wurde die Bahn nach einer TÜV-Kontrolle wegen ihres maroden Zustands stillgelegt. Seit Anfang des Jahres laufen jedoch Umbauarbeiten, schrittweise werden die Holzschienen auf der 1,5-Kilometer-Strecke ersetzt. Zur Saison 2019 soll die Attraktion wieder in Betrieb genommen werden. dpa/nd Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

In Deutschland fehlen Lehrkräfte. Um die Lücken zu schließen, setzen viele Bundesländer deshalb immer häufiger auf Quer- und Seiteneinsteiger. Das stellt die Schulen vor ganz neue Probleme.

In Australien wurde Rebecca Sharrock berühmt, weil sie sämtliche »Harry Potter«-Bücher auswendig gelernt hat

