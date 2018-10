Foto: Niendorf. Auf dem Brückenkopf der Seebrücke bei Niendorf (Schleswig-Holstein) schauen Besucher in die untergehende Sonne. Das seltsam geformte Bauwerk an der Ostseeküste soll einem Steinbutt mit Augen, Maul und Flossen gleichen. Niendorf ist im Vergleich zum benachbarten mondänen Timmendorfer Strand ein eher beschauliches Ostseeheilbad. Die alte Seebrücke wurde in den Wintern 2012/13 und 2013/14 schwer beschädigt. Die neue Konstruktion ist 185 Meter lang, kostete 1,9 Millionen Euro und wurde am 14. Juni 2014 eröffnet. Hauptattraktion direkt im Zentrum des Ortes ist der Yacht- und Fischereihafen mit mehreren Fischrestaurants. dpa/nd Foto: dpa/Rainer Jensen