Prominente Volksvertreter in geheimer Mission: Das ist das Konzept eines französischen Fernsehformats, das bald auch in Deutschland unter dem Titel »Politiker Undercover« zu sehen sein soll. Der Kölner TV-Produzent Wolfgang Link hat jetzt auf der Fernsehmesse MIPCOM in Cannes die Rechte erworben und steht bereits in Verhandlungen mit deutschen Sendern, wie er sagte.

Zum Inhalt: Politiker werden maskiert, um unerkannt die Realität normaler Bürger kennenzulernen. Wie kann man als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern eine Wohnung finden? Oder wie hart ist die Arbeit als Pfleger in einem Krankenhaus?

In Frankreich gewann etwa die Bürgermeisterin von Marseille laut Link ganz neue Eindrücke von den Lebensbedingungen ihrer Wählerschaft. Der Produzent sieht hier einen Trend: »Auch Quiz, Dokudrama oder serielle Fiktion kann man mit politischen Inhalten aufladen.« Beispiel: In der israelischen Comedy-Show »On the other Hand« treten gezielt konservative gegen linksliberale Komiker an. dpa/nd