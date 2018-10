Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Stockholm. Der schwedische Lkw-Bauer Volvo hat Probleme bei der Abgasreinigung einiger Lastwagen und Busse eingeräumt. Ein in mehreren Märkten zur Kontrolle des Schadstoffausstoßes genutztes Teil »nutzt sich schneller ab als erwartet«, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Deshalb könne es passieren, dass die betroffenen Fahrzeuge die Emissionswerte für Stickoxide nach einer gewissen Zeit nicht mehr einhalten. Ausgeliefert würden sie aber korrekt. Es handle sich um Fahrzeuge, die in Europa und Nordamerika verkauft worden seien. Allerdings sei ihre genaue Anzahl bislang unklar, erklärte der Hersteller weiter. Folglich seien auch die Reparaturkosten für das Problem noch nicht absehbar, sie könnten aber »erheblich« sein, warnte das Unternehmen. Derzeit laufe die Analyse des Problems noch, die nötigen Behörden würden über das Materialproblem benachrichtigt. AFP/nd