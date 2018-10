Bad Dürrenberg. Nach dreimonatigen Bauarbeiten ist die Autobahn 9 bei Bad Dürrenberg im Süden Sachsen-Anhalts fast fertig saniert. Am Donnerstag soll der 3,5 Kilometer lange Abschnitt bis zum Autobahnkreuz Rippachtal wieder freigegeben werden, wie das Verkehrsministerium in Magdeburg am Dienstag mitteilte. In den kommenden drei bis vier Wochen komme es dennoch zu Behinderungen. Es müssten unter anderem noch Betongleitwände und Nothaltebuchten abgebaut werden. Ab Mitte November sollen dann wieder alle sechs Fahrstreifen in beide Richtungen frei sein. Die planmäßigen Sanierungsarbeiten kosteten sieben Millionen Euro. dpa/nd