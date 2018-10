Wolfsburg. Nach dem Bußgeld von VW in Höhe von einer Milliarde Euro im Juni zahlt die Konzerntochter Audi nun weitere 800 Millionen Euro an die Staatskasse, wie VW am Dienstag mitteilte. Audi bekenne sich damit zu seiner Verantwortung. Das Verfahren gegen den Autobauer aus Ingolstadt wird damit eingestellt. Gleichzeitig gab VW eine Gewinnwarnung aus. Die Staatsanwaltschaft München II hatte im Jahr 2016 Ermittlungen gegen Audi in der Dieselaffäre aufgenommen - zunächst nur wegen Verstößen gegen Vorschriften in den USA, dann auch in Europa. Mit der Geldbuße werde nun geahndet, dass Audi seine Aufsichtspflicht im Zusammenhang mit der Erteilung von behördlichen Genehmigungen für Dieselfahrzeuge und dem Vertrieb dieser Fahrzeuge fahrlässig verletzt habe, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Zahlung des Bußgeldes beende das entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren. AFP/nd