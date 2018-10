Dresden. Asylbewerber in Sachsen sind im ersten Halbjahr 2018 mehr als 100 Mal Ziel rechter Übergriffe geworden. Bei insgesamt 105 Vorfällen seien 27 Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Das geht aus der am Dienstag in Dresden veröffentlichten Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der LINKE-Abgeordneten Juliane Nagel hervor. Verzeichnet worden seien Delikte von Beleidigung und Volksverhetzung bis zu Sachbeschädigung und Körperverletzung. epd/nd