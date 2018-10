Nach Vorstellungen aus der Regierungspartei sollen Mieten in den nächsten fünf Jahren höchstens noch in Höhe der Inflationsrate steigen

Berlin. Bundesjustizministerin Katarina Barley soll Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl im Mai 2019 werden. Ein entsprechender Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland wurde am Dienstag aus Parteikreisen bestätigt. Barley hat demnach die Kandidatur zunächst abgelehnt, bevor sie von der Parteispitze überzeugt werden konnte. Die 49-Jährige könnte zunächst ihr Amt behalten, bevor sie eventuell nach Brüssel wechseln würde. 2014 hatte die SPD mit Spitzenkandidat Martin Schulz 27,3 Prozent der Stimmen bekommen. Anders als er würde Barley nur nationale Spitzenkandidatin und nicht zugleich die der europäischen Sozialdemokraten. Dies will der Niederländer Frans Timmermans werden, der sich damit auch um das Amt des EU-Kommissionspräsidenten bewirbt. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Prozess in der Türkei vertagt

Fast 200 Entlassungen seit 2008 / Mehr als 150 rechtsradikale Verdachtsfälle allein in diesem Jahr

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!