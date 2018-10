In Bosnien und Herzegowina geht die Sorge um, die Wahlen am kommenden Sonntag könnten manipuliert werden

Am Montag endet die Frist für den Abzug der Rebellen

Moskau. Trotz des nicht erfolgten Abzugs von Dschihadisten aus der syrischen Region Idlib ist Russland überzeugt, dass seine Vereinbarung mit der Türkei zur Schaffung einer entmilitarisierten Pufferzone umgesetzt wird. Diesen Schluss ließen Informationen des russischen Militärs aus Idlib zu, hieß es am Dienstag. Die russischen Armeeangehörigen seien »zufrieden« mit der Arbeit der türkischen Seite. AFP/nd

Prozess in der Türkei vertagt

Fast 200 Entlassungen seit 2008 / Mehr als 150 rechtsradikale Verdachtsfälle allein in diesem Jahr

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!