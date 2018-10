Wiesbaden. Operationen am Darm sind die häufigsten chirurgischen Eingriffe bei Krankenhauspatienten. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurde bei gut jedem Dritten stationär im Krankenhaus behandelten Patienten 2017 eine Operation durchgeführt. Gut die Hälfte der chirurgisch Behandelten des Jahres 2017 waren 60 Jahre und älter. In dieser Altersgruppe waren die drei häufigsten Eingriffe Operationen am Darm, endoskopische Operationen an den Gallengängen und Implantationen einer künstlichen Hüfte. Die häufigsten Operationen bei Kindern unter 14 Jahren waren das Einschneiden des Trommelfells zur Eröffnung der Paukenhöhle und die Entfernung der Rachenmandeln. dpa/nd