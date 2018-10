Was soll das sein

Berlin. Aktuell am Markt befindliche Elektroautos führen nicht zu elektromagnetischen Wechselwirkungen und in Folge auch nicht zu Störungen bei implantierten Herzschrittmachern oder Defibrillatoren. Zu diesem Ergebnis kam ein Forscherteam vom Deutschen Herzzentrum München, das 108 Patienten mit diesen Geräten untersuchte, wie auf den Herztagen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie mitgeteilt wurde. Das elektromagnetische Feld der Fahrzeuge Nissan Leaf, Tesla Model S, BMW i3 und VW eUp habe während des Fahrens oder Aufladens nicht zu Fehlfunktionen oder Umprogammierungen der medizinischen Geräte geführt. nd