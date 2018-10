Das Filmfestival Cottbus zeigt in diesem Jahr rund 200 Filme aus Mittel- und Osteuropa. Das Festival sei politisch wie noch nie, betonten die Veranstalter am Mittwoch in Berlin. Im Mittelpunkt stünden die Themen Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit. Beim 28. Osteuropa-Filmfestival vom 6. bis 11. November mit vier Wettbewerben und elf Sektionen werden 18 Preise vergeben, die mit insgesamt 80 000 Euro dotiert sind.

Auf der Leinwand reflektiert das Filmfest Cottbus nach Angaben der Veranstalter in diesem Jahr die politische Kultur in Osteuropa und bringe sich in Diskussionen ein, die in Deutschland und ganz Europa geführt würden. Angriffe auf rechtsstaatliche Strukturen, starke autoritäre Tendenzen und eine Abschottung der Gesellschaften seien aktuelle Themen. Auch die filmische Auseinandersetzung damit sei wichtig. dpa/nd