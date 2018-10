Silly und Gundermann & Seilschaft trafen in dieser personellen und musikalischen Form - alle Songs wirklich gemeinsam und akustisch zu s...

Bund, Länder und Filmförderungsanstalt (FFA) haben sich auf eine gemeinsame Finanzierung zur Digitalisierung des nationalen Filmerbes geeinigt. Ab 2019 stehen für einen Zeitraum von zunächst zehn Jahren jährlich bis zu zehn Millionen Euro für die Digitalisierung von Kinofilmen zur Verfügung, wie die FFA am Mittwoch in Berlin mitteilte. Die Mittel werden von den drei Partnern zu jeweils einem Drittel aufgebracht. »Filme dokumentieren auf einzigartige Weise die historische und kulturelle Entwicklung unseres Landes. Sie sind jedoch ein überaus fragiles, vergängliches Kulturgut«, erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU): »Wichtig ist, dass vom Stummfilmklassiker bis zum Neuen Deutschen Film unser Filmerbe auch weiterhin öffentlich präsentiert werden kann.« epd/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Vielleicht die schönste Figur, die Brecht geschaffen hat: »Der gute Mensch von Sezuan« am Hans-Otto-Theater in Potsdam

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!