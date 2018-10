In Iran kämpfen die Frauen für ihr Recht auf einen Stadionbesuch. In Russland feiern beide Geschlechter zusammen

Während der WM in Russland durften Frauen für die Spiele Irans erstmals seit 1981 ins Asadi-Stadion - zum Public Viewing. Für viele im Land ist ein Stadionverbot im 21. Jahrhundert nicht mehr tragbar - aber der Klerus beharrt darauf. dpa/nd

Auch in den nationalen Medien fand die Anwesenheit der Frauen ein positives Echo. »Ein Schritt nach vorn«, lautete die Schlagzeile auf der Titelseite der renommierten Tageszeitung »Etemad«. Die Medien kritisierten aber, dass vielen weiblichen Fans der Zugang verweigert worden war. Auf Twitter beschwerten sich daher auch Dutzende junger Frauen, dass sie nicht hineindurften, obwohl es auf der Frauentribüne ausreichend freie Sitze gegeben hatte.

Seine Argumentation für ein Verbot ist neu. Der erzkonservative Klerus hatte bis jetzt die Ansicht vertreten, dass Muslima nichts in der Nähe von frenetischen männlichen Fans zu suchen hätten, die möglicherweise vulgäre Slogans von sich geben. Bemühungen des iranischen Fußballverbandes und sogar von Präsident Hassan Ruhani, diesen Standpunkt zu ändern, hatten bislang wenig Erfolg.

Diese »Sünde« bestehe darin, dass Frauen »halbnackte Männer« zu sehen bekommen - und dies sei laut Islam nicht erlaubt. Daher seien Ermittlungen eingeleitet worden. Beim nächsten Mal werden zudem konsequent eingegriffen, so Montaseri gegenüber der halbstaatlichen iranischen Nachrichtenagentur Mehr.

Zum ersten Mal nach mehr als drei Jahrzehnten haben Frauen ein Länderspiel der iranischen Fußballnationalmannschaft der Männer im Stadion verfolgen dürfen. Die Freude darüber hielt aber nicht einmal 24 Stunden an. Obwohl die wenigen Zuschauerinnen von den Behörden zuvor ausgewählt worden waren, beschwerte sich die Staatsanwaltschaft später über ihren Zugang ins Teheraner Asadi-Stadion. »Es handelt sich um eine Sünde«, sagte Generalstaatsanwalt Mohamed Dschafar Montaseri am Mittwoch.

Schon bei der Männer-WM im Sommer in Russland ein beliebtes Bildmotiv: Iranerinnen als Fans ihrer Mannschaft im Stadion

