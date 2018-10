Die AfD will auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt Portale, auf denen Schüler politisch missliebige Lehrer anschwärzen sollen

Potsdam. Bildungsministerin Brit᠆ta Ernst (SPD) hat das von der AfD geplante Internetportal, auf dem Schüler politische Äußerungen ihrer Lehrer melden können, scharf kritisiert. »Das ist ein Angriff auf den Schulfrieden«, sagte sie im Interview den »Potsdamer Neuesten Nachrichten«. Falls das Portal starten sollte, wolle sie rechtlich prüfen lassen, ob das erlaubt ist. Darüber, dass die AfD im Osten hohe Umfragewerte erzielt, sagte Ernst: »Im Osten Deutschlands haben die Menschen kürzere Erfahrungen mit Demokratie. Das Aushalten von Unterschiedlichkeit ist noch nicht so eingeübt. Ich vermute, dass das eine Rolle spielt.« CDU-Generalsekretär Steeven Bretz reagierte darauf mit den Worten: »Wir Brandenburger brauchen keine Demokratienachhilfe von einer zugezogenen Hamburgerin.« LINKE-Landeschefin Anja Mayer erklärte, sie komme auch aus dem Westen, sogar aus Bayern, habe aber eine andere Auffassung als Ernst. Wenn jemand Erfahrungen mit Unterschiedlichkeiten gemacht habe, dann die Ostdeutschen. »Kaum jemand hat mehr historisch-gesellschaftliche Umbrüche erlebt als sie«, sagte Mayer. »Ihnen fehlende Demokratieerfahrung zu bescheinigen, nachdem große Teile 1989 genau für Demokratie und Freiheit auf die Straße gegangen sind, zeugt von dieser empfundenen Besserwisser-Mentalität. die wir glaubten, nach fast 30 Jahren endlich überwunden zu haben.« dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Seminar zur Waldbrandbekämpfung in Brandenburg zieht erste Lehren einer heißen Saison

Fraktionen von SPD und LINKE stellten teure Korrekturen am Entwurf des Doppelhaushalts 2019/2020 vor

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!