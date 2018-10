Überangebot an Ausbildungsplätzen in Brandenburg kann den Berliner Bedarf nicht decken

Brandenburg/Havel. Wegen eines verdächtigen Päckchens ist die Agentur für Arbeit in Brandenburg/Havel zeitweise evakuiert worden. Das etwa zehn mal zehn Zentimeter große Päckchen lag am Mittwochvormittag im Empfangsbereich und wurde von Einsatzkräften untersucht, wie die Polizei mitteilte. Beamte gaben schließlich Entwarnung. Das Paket enthalte nur Mullbinden und gehöre einem Brandenburger, hieß es. »Er hat es dort versehentlich liegen lassen«, sagte eine Polizeisprecherin. Das Gebäude war rund eineinhalb Stunden lang gesperrt. dpa/nd

Seminar zur Waldbrandbekämpfung in Brandenburg zieht erste Lehren einer heißen Saison

Fraktionen von SPD und LINKE stellten teure Korrekturen am Entwurf des Doppelhaushalts 2019/2020 vor

