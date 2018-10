Anderthalb Jahre nach dem Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Bode-Museum hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen vier Männer erhoben. Den Beschuldigten im Alter von 20 bis 23 Jahren werde gemeinschaftlicher Diebstahl in besonders schwerem Fall vorgeworfen, teilte die Anklagebehörde am Mittwoch mit. Einer der Angeklagten soll als Wachmann des Museums zuvor die Örtlichkeiten ausgekundschaftet haben. Der Fall soll nun vor eine Jugendkammer des Landgerichts kommen. dpa/nd

