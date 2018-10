Winniza. Ein US-Luftwaffenpilot ist beim Absturz eines ukrainischen Jagdflugzeugs Suchoi SU-27 während eines internationalen Manövers in der Westukraine getötet worden. Auch der zweite Mann an Bord, ein ukrainischer Pilot, kam am Dienstag ums Leben. Der ukrainische Generalstab in Kiew bestätigte den Unfall der Maschine und den Tod der Besatzung, zog erste Angaben über den Amerikaner aber wieder zurück. In der Region Winniza findet derzeit die Übung »Clear Sky 2018« der ukrainischen Luftwaffe mit Flugzeugen aus acht NATO-Staaten statt. dpa/nd