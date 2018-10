Washington Bei einem Luftangriff der US-Armee sind nach Angaben des Pentagon rund 60 Kämpfer der Shebab-Miliz getötet worden. Bei der Attacke in der Region Harardhere am Freitag seien keine Zivilisten ums Leben gekommen, behauptete das US-Militär am Dienstag. Es handele sich um den folgenreichsten Schlag gegen die Islamistengruppe seit November 2017. AFP/nd