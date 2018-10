Budapest. Ungarns Regierung hat das Studienfach Geschlechterforschung - auch Gender Studies genannt - von den Universitäten verbannt. Ein von Ministerpräsident Viktor Orban unterzeichneter Regierungserlass streicht das Studienfach aus der Liste der in Ungarn zugelassenen Master-Kurse, berichtete das Nachrichtenportal »444.hu« am Montag. Die Gender Studies würden die »Fundamente der christlichen Familie« untergraben, hieß es. Bereits begonnene Lehrgänge in Gender Studies dürfen zu Ende geführt werden. dpa/nd