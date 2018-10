Foto: dpa/Christophe Gateau

Kerpen. Umwelt- und zivilgesellschaftliche Organisationen rufen erneut zu einer Demonstration am Hambacher Forst auf. Am 27. Oktober wollen sie mit der Demonstration den zivilen Ungehorsam der Initiative »Ende Gelände« unterstützen, wie die Organisation Campcat am Donnerstag in Kerpen ankündigte. Die Aktivisten von »Ende Gelände« planen den Angaben nach, sich vor Kohlebagger zu setzen, um den Braunkohleabbau zu blockieren.

Der Protest mit zivilem Ungehorsam und die Demonstration sendeten ein Signal an die Bundesregierung und den Essener Energie-Konzern RWE, erklärten die Veranstalter: »Die Kohle gehört ins Museum, der Zukunft gehören Sonne und Wind.« Getragen wird die Demonstration von der Initiative Buirer für Buir, Campact, 350.org, den NaturFreunden Deutschland und dem Umweltinstitut München. epd/nd