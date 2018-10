Was soll das sein

Bitterfeld. Die Bahn rüstet im Osten auf weiteren Strecken Regionalzüge mit kostenlosem WLAN aus. Reisende im Netz der S-Bahn Mitteldeutschland können künftig drahtlos im Internet surfen, wie die Bahn am Mittwoch mitteilte. 29 Züge seien bereits mit der Technik ausgestattet worden. Profitieren sollen Nutzer bei Fahrten zwischen Halle, Bitterfeld, Dessau, Leipzig, Wittenberg und Magdeburg. Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) stellt das neue Angebot am 24. Oktober bei einer S-Bahn-Fahrt von Bitterfeld nach Wolfen vor. Seit rund einem Jahr gibt es bereits WLAN auf mehreren regionalen Strecken in Sachsen-Anhalt. dpa/nd