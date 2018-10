Erfurt. Die Polizei im thüringischen Erfurt wurde gerufen, weil eine Frau in der Nähe einer Dachkante in der luftigen Höhe von etwa 20 Metern gesichtet wurde. Als die Beamten eintrafen, war sie aber bereits wohlbehalten zurück auf sicherem Terrain. Einem Beobachter sagte die Frau, sie wollte den Sonnenuntergang ansehen und sei deshalb auf das Dach gestiegen, wie die Polizei mitteilte. dpa/nd

