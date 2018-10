Schweinfurt. Eine Frau aus Schweinfurt meldete in dieser Woche ihren Schwiegervater als vermisst. Er war nach der Arbeit weder nach Hause gekommen noch am Handy erreichbar. Tatsächlich hatte der Mann aber einfach nur Pech, wie ein Polizeisprecher berichtete. Als er nach Schichtende in der Nacht den Rucksack mit allen Schlüsseln in seinem Wagen deponiert hatte, fiel die Autotür zu und war darauf verriegelt. Weil er nun weder ans Handy noch an sein Geld herankam, machte er sich kurzerhand zu Fuß auf den 30 Kilometer langen Weg nach Hause. Dort kam er um 4 Uhr morgens erschöpft an. dpa/nd