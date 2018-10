Paris. Im Streit um die geplante Digitalsteuer für Internetkonzerne wie Google und Amazon verliert Paris die Geduld mit Berlin: Der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire rief Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und die anderen EU-Kollegen am Donnerstag auf, das »Palaver« um die Abgabe zu beenden und einen Beschluss zu fassen. Scholz hatte zuletzt Einwände gegen die Steuer erhoben. »Es reicht mit den Vorwänden«, sagte Le Maire einem französischen Fernsehsender. AFP/nd

