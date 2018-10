Wiesbaden. Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist in den ersten acht Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Insgesamt wurde von Januar bis August der Bau von 234 400 Wohnungen genehmigt, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das ist ein Anstieg um 4500 Baugenehmigungen oder 1,9 Prozent. dpa/nd