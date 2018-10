Kabul. Bei einer Explosion in Afghanistan sind fünf tschechische NATO-Soldaten verwundet worden, einer von ihnen schwer. Die Uniformierten seien am Mittwoch in der zentralen Provinz Parwan in der Nähe der Militärbasis Bagram auf Patrouille gewesen, als eine Autobombe in ihrer Nähe detonierte. Bei einem hochrangig besetzten Sicherheitstreffen am Donnerstag in Kandahar sind zwei US-Soldaten verwundet worden. Sie seien bei einem »innerafghanischen Zwischenfall« im Gouverneurspalast ins Kreuzfeuer geraten. dpa/nd