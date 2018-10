Srinaga. Im indischen Teil der Kaschmir-Region sind bei einem Feuergefecht mindestens vier Menschen getötet worden, darunter ein Polizist. Sie starben am Mittwoch bei einer Schießerei in der Nähe des muslimischen Khanqah-e-Moula-Heiligtums in der Stadt Srinagar, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kam es zu heftigen Protesten gegen die indischen Sicherheitskräfte. AFP/nd