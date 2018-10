Putrajaya. Der malaysische Oppositionsführer Ahmad Zahid Hamidi ist wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden. Der Präsident der United Malays National Organisation (Umno) soll am Freitag angeklagt werden, wie die Anti-Korruptionskommission des südostasiatischen Landes am Donnerstag mitteilte. Gegen Zahid, der zuvor auch Vize-Ministerpräsident war, wird wegen mutmaßlichen Machtmissbrauchs, Untreue und Geldwäsche ermittelt. dpa/nd

