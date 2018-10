Washington. Die US-Regierung sieht in einem möglichen Wahlerfolg des rechtspopulistischen Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro keine Gefahr für die Demokratie in Brasilien. »Brasilien hat sehr starke demokratische Institutionen«, so das Weiße Haus am Mittwoch. »Wir sind in dieser Hinsicht nicht besonders besorgt.« Der auch als »Donald Trump Brasiliens« bezeichnete Bolsonaro hatte die erste Runde klar gewonnen. AFP/nd