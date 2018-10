Brüssel. Angesichts der jüngsten Warnung des Weltklimarats vor einer folgenschweren Erderwärmung haben sich die EU-Staaten für engagierteren Klimaschutz ausgesprochen. Bei der nächsten Weltklimakonferenz in Polen im Dezember müssten ambitionierte und umfangreiche Beschlüsse zur Umsetzung des Pariser Abkommens gefasst werden, hieß es am Donnerstag in der Abschlusserklärung des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel. Alle Beteiligten sollten das Maß ihrer Bemühungen überdenken. Im Klimaabkommen von Paris wurde 2015 beschlossen, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen. Letzteres hatten vor allem kleine Inselstaaten gefordert.

Zudem haben die EU-Staaten ihren ersten Gipfel mit der Arabischen Liga beschlossen, der eine engere Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage ermöglichen soll. Das Treffen mit allen 28 EU-Mitgliedsländern werde am 24. und 25. Februar kommenden Jahres in Kairo stattfinden, heißt es in Brüssel. Die EU will demnach in der Migrationsfrage die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern vor allen in Nordafrika verstärken. Die beim Juni-Gipfel angestrebten Aufnahmezentren für im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge in Nordafrika werden dagegen nicht mehr erwähnt. Agenturen/nd