Mehrere Hundert Menschen haben am Donnerstag gegen den »Bebauungsplan Ostkreuz« demonstriert. Die rund 1200 Demonstrierenden zogen vor die Lichtenberger Bezirksverordnetenversammlung (BVV) und übergaben zwei Petitionen für den Erhalt der Freifläche am Rummelsburger See beziehungsweise gegen den Bau des Aquariums durch das Unternehmen »Coral World International«. Insgesamt unterschrieben rund 7500 Personen. Ebenfalls übergeben wurde eine Umfrage unter 200 Anwohner*innen der Rummelsburger Bucht. »Es gibt Signale aus dem Abgeordnetenhaus, dass wir gehört werden«, sagte der Sprecher der B-Plan-Gegner*innen, Florian Hackenberger, dem »nd«. »Berlinweite Initiativen haben sich das Thema auf die Fahne geschrieben.« Unterstützung kam von den Lichtenberger Grünen. Auch Teile der LINKEN hätten Zustimmung signalisiert, so Hackenberger. Eine »nd«-Anfrage an Bezirksbürgermeister Michael Grunst (LINKE), blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. fbr