Zwei Gedenktafeln am Magnus-Hirschfeld-Ufer in Mitte, die an die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung erinnern, sind beschädigt worden. Auf den Infotafeln haben Unbekannte die Augen von Anita Augspurg, einer lesbischen Frauenrechtlerin, und Karl Heinrich Ulrichs, einem Kämpfer für die Rechte von Schwulen, ausgekratzt. Auch weitere Oberflächen der Tafeln wurden beschädigt. Das teilte der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg mit, der bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattete. Demnach haben die gleichen Beschädigungen zuletzt im Sommer 2017 stattgefunden. nd