Sollten kauflustige Menschen auch sonntags vielerorts im Angebot preiswerter Hosen, Röcke und Schuhe stöbern dürfen? Gewerkschafter schütteln die Köpfe, Einzelhändler in touristikträchtigen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns jedoch sagen: Warum nicht? Und sie ärgern sich, dass das Oberverwaltungsgericht in Greifswald aus formalrechtlichen Gründen im Juli jene Bäderregelung verworfen hat, die den Sonntagseinkauf an 77 Orten des Bundeslandes ermöglicht.

So auch auf der Insel Usedom. Dort haben Unternehmer jetzt eine Petition gestartet, die Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) dazu bewegen soll, sich für eine neue Bäderregelung einzusetzen. Eine, die das Öffnen der Geschäfte an Sonntagen nach wie vor gestattet. Die alte war vom Oberverwaltungsgericht aufgrund einer Klage der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di verworfen worden. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, weil das Wirtschaftsministerium dagegen Beschwerde eingelegt h...