Die Fotografin Annette Frick wird mit dem Ellen-Auerbach-Stipendium der Berliner Akademie der Künste geehrt. Die Jury sprach ihr die mit 20 000 Euro dotierte Auszeichnung für die Kompromisslosigkeit zu, mit der sie das »Nonkonforme, Nicht-Fixierbare, Unabgeschlossene von Mensch und Stadt« in den Blick nehme und ihm eine radikale künstlerische Form gebe. Das Stipendium wird am 14. November in der Akademie am Hanseatenweg verliehen, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten.

Frick, 1957 in Bonn geboren, arbeitet seit 1996 in Berlin. In analogen Schwarz-Weiß-Bildern und Diareihen porträtiere sie mit großer Empathie Personen der Berliner Subkultur und fotografiere das architektonische Berlin im Umbruch, hieß es. Frühere Preisträger waren Stephanie Kiwitt (2016) und Julian Röder (2014). dpa/nd