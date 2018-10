Klaus Pfisterer, 1954 in Mannheim geboren, arbeitete 1983 drei Monate lang im Aktionsbüro zur Vorbereitung der Menschenkette gegen Atomraketen in Deutschland. Hauptberuflich Sonderschullehrer, engagiert er sich sein gesamtes Leben ehrenamtlich in der Friedensbewegung. Seit 1972 ist er Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen, aktuell als einer der Landessprecher in Baden-Württemberg. Seit dem 1. August ist Klaus Pfisterer pensioniert und sagt: »Jetzt kann ich Termine auch vormittags wahrnehmen.« Mit ihm sprach Ines Wallrodt.

Foto: privat