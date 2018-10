Bei einem Friseurbesuch verstrickte sich Herr Mosekund in eine veritable Diskussion mit dem Kunden auf dem Nachbarsessel. Während die Friseure ihrem Handwerk nachgingen, flogen die Argumente hin und her, so dass die Zeit verging wie im Fluge. Als am Ende der Auszubildende die Haare der beiden Herren zusammenfegte, sagte Herr Mosekund: »Auch wenn wir in manchen Punkten nicht einer Meinung sind, gibt es doch eine beachtliche gemeinsame Schnittmenge.«