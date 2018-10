Grimmen. Für die Kommunalwahlen 2019 gibt die Linke in Mecklenburg-Vorpommern ihren Kreisverbänden kommunalpolitische Leitlinien an die Hand. Landesvorsitzende Wenke Brüdgam sagte auf einem Landesparteitag in Grimmen (Vorpommern-Rügen), diese Leitlinien seien ein Bausatz für die Wahlprogramme der Kreisverbände. »Aus diesen Leitlinien kann sich jeder Kreisverband die Themen herausnehmen, die in der Region passen und wichtig sind«, erläuterte Brüdgam den Delegierten. Die Leitlinien beziehen sich auf die Bereiche Mobilität, Wohnen, Kitas und Schulen, Kommunen, Digitalisierung, Gesundheit, Kultur und Sport, Umwelt- und Klimaschutz. Linke Kommunalpolitik sei in erster Linie soziale Politik, sagte Brüdgam. Eines ihrer Lieblingsthemen sei die Mobilität, so die Landesvorsitzende: »Wir brauchen einen gut ausgebauten und im Idealfall kostenlosen Öffentlichen Personennahverkehr, damit unsere Kinder Kultur- und Sportangebote in der Freizeit nutzen können, ohne von ihren Eltern gefahren werden zu müssen.« Dieser sei nötig, damit Menschen zur Arbeit kommen und die Älteren Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten aufsuchen können. dpa/nd