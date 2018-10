Leinefelde-Worbis. Auf einem Landesparteitag in Leinefelde-Worbis hat die Thüringer CDU ihren Landesvorsitzenden Mike Mohring am Samstag per Akklamation zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr bestimmt. Mohring soll im Frühjahr in geheimer Wahl offiziell bestimmt werden und im Oktober nächsten Jahres den LINKE-Ministerpräsidenten Bodo Ramelow herausfordern. Mohring ist allerdings in der Thüringer CDU nicht gänzlich unumstritten. So forderten im Sommer CDU-Landräte, auf die Nominierung per Akklamation zu verzichten und erst im Frühjahr die Spitzenkandidatur zu klären. Hintergrund ist ein noch offenes Verfahren der Staatsanwaltschaft gegen Mohring wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. AFP/nd