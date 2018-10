Der Sänger der deutschen Punkband "Feine Sahne Fischfilet", Jan "Monchi" Gorkow, steht beim Musikfestival Rock im Park auf der Bühne. Ein Auftritt im Dessauer Bauhaus wurde wegen des Protests rechter Gruppierungen abgesagt. Dafür gab es eine Einladung nach ins Berliner Bauhaus-Archiv vom Linken-Politiker und Kultursenator Klaus Lederer. Foto: dpa/Daniel Karmann

Berlin. Nach der Konzert-Absage in Dessau hat Berlins Kultursenator Klaus Lederer (LINKE) die Punkband Feine Sahne Fischfilet in das Bauhaus-Archiv in der Hauptstadt eingeladen. Damit setzte Lederer als diesjähriger Vorsitzende des Bauhaus Verbundes ein politisches Signal. Die Band sei eingeladen, erklärte die Senatskulturverwaltung am Montag. Eine Rückmeldung gebe es bislang nicht. Zuvor hatte die »Berliner Zeitung« darüber berichtet.

Klaus Lederer

Das Bauhaus Dessau hatte ein vom ZDF dort geplantes Konzert der linken Punkband am 6. November abgelehnt, nachdem rechte Gruppierungen im Internet zum Protest gegen den Auftritt der Musiker aufgerufen hatten. Man wolle kein Austragungsort politischer Agitation und Aggression werden, hieß es.

Die Band engagiert sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Zuletzt spielten die Musiker bei einem Konzert gegen Rechtsextremismus in Chemnitz. Im Verfassungsschutzbericht taucht der Name der Band seit einigen Jahren nicht mehr auf.

Rechts, links oder andere

Thomas Blum findet, das Bauhaus in Dessau agiert erstaunlich geschichtsvergessen

Die Musiker hatten die Dessauer Absage scharf kritisiert. Sie halten daran fest, dass sie am 6. November in der Bauhaus-Stadt in Sachsen-Anhalt auftreten wollen. Das Konzert in Berlin soll dann gegebenenfalls an einem anderen Termin sein. Das dortige Bauhaus-Archiv ist derzeit für Sanierungsarbeiten leergeräumt. Die weltberühmte Architektur- und Designschule feiert 2019 ihr 100-jähriges Bestehen.

Die Absage des Konzertes auf der Bauhausbühne im Rahmen einer ZDF-Konzertreihe hatte für heftige Kritik gesorgt. Zuletzt nannte der Deutsche Kulturrat die Untersagung des Konzertes einen Skandal. »Angst vor rechten Protesten - das sollte gerade eine Stiftung, die das Erbe des Bauhauses pflegt, wissen, darf nie die Oberhand gewinnen«, twitterte Geschäftsführer Olaf Zimmermann. »Es darf niemals der Eindruck entstehen, dass der Druck der rechtsextremistischen Szene ausreicht, ein Konzert zu verhindern«, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Die Kunstfreiheit genieße in Deutschland hohen Verfassungsrang. Dieser Stellenwert sei die Lehre aus der deutschen Geschichte mit dem Angriff auf die Demokratie von rechten und linken Antidemokraten. Die Verantwortung der Künstler zur Verteidigung dieser Freiheit sei unverzichtbar, sagte Grütters. Agenturen/nd