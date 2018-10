In Trier ist man mit dem Jubiläumsjahr zufrieden - auch ohne Besucherrekord

Die Trierer Ausstellungen zum 200. Geburtstag von Karl Marx sind nach Angaben der Veranstalter rund 160 000 Mal besucht worden. Damit sei das Marx-Jubiläum »ein höchst erfolgreiches, internationales Kulturhighlight des Jahres 2018« gewesen, erklärte der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf. Allein die Landesausstellung »Karl Marx 1818 - 1883« zu Leben und Werk des in Trier geborenen Philosophen registrierte 95 000 Besuche im Rheinischen Landesmuseum. dpa/nd

Nicht Setzung, sondern Suche: »Momentum« am Düsseldorfer Schauspielhaus

