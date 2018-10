Essen. Immer mehr Arbeitnehmer in NRW sind darauf angewiesen, zusätzlich zu ihrer Hauptbeschäftigung noch nebenbei zu arbeiten. Dies berichtete die »Westdeutsche Allgemeine Zeitung« am Montag. In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten demnach insgesamt um etwa 20 Prozent. Der Zuwachs bei den sogenannten Mehrfachbeschäftigten sei prozentual aber viel stärker ausgefallen. Ende 2017 habe es in NRW rund 600 000 Menschen gegeben, die zusätzlich zum Hauptjob nebenbei arbeiteten, meistens in einem Minijob. Zehn Jahre zuvor waren es rund 350 000. Das geht aus den Daten der Bundesagentur für Arbeit hervor, die der »WAZ« vorliegen. nd