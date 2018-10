Duisburg. Der Wasserstand des Rheins ist auf einem Rekordtiefstwert - und das bleibt auch vorerst so. »Die Pegelstände werden sich auf dem derzeitigen Level halten«, sagte Jan Böhme, Hydrologe des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Duisburg-Rhein, am Montag. Zwar sei für diese Woche gebietsweise Regen zu erwarten, so dass der Wasserstand zwischendurch mal um zwei bis drei Zentimeter steigen könne. Das werde aber keine nachhaltige Wirkung haben. Der Pegelstand des Rheins bei Duisburg betrug Montagvormittag 156 und in Köln 70 Zentimeter. Für die Binnenschiffer bringt das Probleme mit sich: Frachter können nicht mehr so schwer beladen werden, da sie sonst auf Grund laufen könnten. Am Rhein dürften manche Schiffe nur etwa ein Drittel der üblichen Ladung transportieren, sagte Roberto Spranzi von der Deutschen Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt. Um die geringe Ladungsmenge auszugleichen, fahren deutlich mehr Schiffe auf dem Fluss als zuvor. dpa/nd