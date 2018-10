Rostock. Die Deutsche Bahn beginnt am Montag mit den Bauarbeiten auf der S-Bahn-Strecke zwischen Warnemünde und Rostock-Marienehe. In den kommenden viereinhalb Wochen werden dann auf dieser Strecke nur noch Busse als Ersatz für die S-Bahn verkehren. Dies sind vorbereitende Arbeiten für die Modernisierung und den Ausbau des Bahnhofs Warnemünde, ein neues Großprojekt im Norden des Landes. Bis September 2019 werde zunächst ein digitales Stellwerk aufgebaut. Anschließend folgt bis Mai 2020 der eigentliche Umbau des Bahnhofs. Über neue barrierefreie Bahnsteige kommen Reisende von Stadt und Schiff künftig bequemer zum Zug. dpa/nd

