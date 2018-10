Syrische Familie sitzt wegen BAMF-Fehler in Rumänien fest

Die Freiwilligen begleiten auch die gesamte Familie der Sterbenden. Für die Ehrenamtlichen sei die Arbeit oft ein Feld eigener Grenzerfahrung und sehr intensiv, erklärte Andreas Schuppert vom Caritasverband Dresden. Deshalb ist auch eine Begleitung der Helfer unumgänglich: »Die Ehrenamtlichen bekommen eine Ausbildung, werden begleitet und nehmen an regelmäßigen Feedback-Runden teil.« dpa/nd

Dresden. Immer mehr Sachsen werden beim Sterben begleitet. Im vergangenen Jahr erhielten 2890 Menschen eine Betreuung durch professionelle Sterbebegleiter, fast zehn Prozent mehr als 2016, wie die Diakonie Sachsen mitteilte. Trotzdem erreiche die Hospizarbeit angesichts einer überalterten Bevölkerung und zunehmender Single-Haushalte noch zu wenige Menschen, sagt der Chef der Diakonie Sachsen, Dietrich Bauer. Auch die katholische Hilfsorganisation Malteser spricht von einem hohen Bedarf und Ausbaupotenzial. Insgesamt arbeiten in Sachsen 53 ambulante Hospizdienste mit etwa 2100 Ehrenamtlichen. Ziel sei es, den Sterbenden »ein möglichst würdevolles und selbstbestimmtes Leben bis zuletzt zu ermöglichen«, betonte Bauer.

